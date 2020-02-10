Новая аптека открылась в торговом центре «Максимус» в Пскове

17:36, 10 февраля 2020, ПАИ

В Пскове в торговом центре «Максимус» открылась новая аптека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгового центра.

Аптека расположилась на 1 этаже торгового центра, в его левом крыле. Она входит в сеть аптек «Калина Фарм», которая является командой профессионалов и помогает покупателям жить здоровой и комфортной жизнью, отметили в торговом центре.

«Аптека имеет широкий ассортимент и выгодные цены, а высококвалифицированные сотрудники всегда найдут индивидуальный подход к каждому», - добавил собеседник.