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Общество

Новая аптека открылась в торговом центре «Максимус» в Пскове

В Пскове в торговом центре «Максимус» открылась новая аптека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгового центра.

Аптека расположилась на 1 этаже торгового центра, в его левом крыле. Она входит в сеть аптек «Калина Фарм», которая является командой профессионалов и помогает покупателям жить здоровой и комфортной жизнью, отметили в торговом центре.

«Аптека имеет широкий ассортимент и выгодные цены, а высококвалифицированные сотрудники всегда найдут индивидуальный подход к каждому», - добавил собеседник.

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