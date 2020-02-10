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Общество

Масштабный проект «Поклонный крест» стартует весной в Псковской области

Масштабный проект «Поклонный крест» стартует в Псковской области, Эстонии, Латвии и Литвы весной 2020 года по благословлению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, реализацией проекта, приуроченного к 75-летию Победы, займутся епархия и Лига молодежи Псковской области.

В рамках проекта во всех районах региона, а также на территории прибалтийских стран установят поклонные кресты в память о погибших в Великой Отечественной войне.

А волонтеров, которые примут участие в благоустройстве воинских захоронений и прихрамовых территорий, объединят благочиния Пскова, Псковского, Гдовского, Островского, Печорского, Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов.

Основная цель проекта – привлечь молодежь к историко-мемориальной деятельности, приобщить к православным ценностям и познакомить с традиционной русской культурой.

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