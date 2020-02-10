«Единая Россия» намерена продлить действие программы маткапитала

22:20, 10 февраля 2020, ПАИ

«Единая Россия» намерена продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Как сообщается на сайте партии, соответствующие поправки внесены в Государственную думу.

Согласно поправкам, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тысяч 617 рублей.

Помимо этого, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления. «Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет», – отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Поправки разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному Собранию 15 января.