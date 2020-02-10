0
23:07
Михаил Ведерников: Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств — одна из главных задач
22:38
Выпускной экзамен школы звонарей пройдет в Пскове 16 февраля
20:23
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
17:29
Война глазами девочки: Из оккупированного Пскова в польскую усадьбу и обратно
16:57
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
16:28
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
16:23
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
Еще новости
Общество

«Единая Россия» намерена продлить действие программы маткапитала

«Единая Россия» намерена продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Как сообщается на сайте партии, соответствующие поправки внесены в Государственную думу.

Согласно поправкам, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тысяч 617 рублей.

Помимо этого, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления. «Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет», –  отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Поправки разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному Собранию 15 января.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников: Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств — одна из главных задач
10 февраля 2020
Михаил Ведерников: Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств — одна из главных задач
Выпускной экзамен школы звонарей пройдет в Пскове 16 февраля
10 февраля 2020
Выпускной экзамен школы звонарей пройдет в Пскове 16 февраля
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
10 февраля 2020
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
10 февраля 2020
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
10 февраля 2020
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
10 февраля 2020
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
10 февраля 2020
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
10 февраля 2020
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»

Идет загрузка...