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Общество

Из-за коронавируса российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Производители одежды в России ищут замену китайским компаниям из-за ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет газета «Известия».

Поиск альтернативных источников сырья и партнеров, которые расположены не в Китае, уже начался. В первую очередь это касается ткани и фурнитуры. На смену китайским компаниям могут прийти фабрики из Турции, Кореи, Италии и ряд азиатских стран.

По словам Виктора Евтухова, на данный момент контрагенты российских компаний в Китае находятся в регионах, которые не попали в зону поражения вирусом.

«По целому ряду отраслей мы не заинтересованы в сокращении сотрудничества с Китаем», - добавил Виктор Евтухов, отметив, что для отечественной легкой промышленности такая ситуация является возможностью заменить продукцию, которая поставляется из Китая.

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