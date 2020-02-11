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Общество

Остановку транспорта запретят у нескольких домов на улице Советской и Максима Горького в Пскове

Остановку транспорта запретят на улице Советской в районе дома №39 и на улице Максима Горького в районе домов №41/9 и 20/7 в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.

В ближайшее время в этих точках появятся дорожные знаки «остановка запрещена» и «работает эвакуатор». Также по инициативе депутата Псковской гордумы Фёдора Постнова принято решение об установке знаков «Способ постановки транспортного средства на стоянку» вдоль Октябрьского проспекта у торгового центра «Максимус».

Во время дискуссии Фёдор Постнов обратил внимание членов комиссии на чересчур тугой ход кнопок на светофорах и отсутствие подходящих для инвалидов подходов к ним. По его словам, по этим причинам маломобильные псковичи зачастую просто не могут воспользоваться такими светофорами.

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