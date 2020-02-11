0
18:27
Эксперт перечислил меры для сокращения количества ДТП на улицах Пскова
17:51
ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову
17:17
В Псковской области «Диктант Победы» пройдет на 27 площадках
16:12
Начался ПАИ-live по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:43
Мультилабораторию для анализа воды, почвы и продуктов питания создали в ПсковГУ
15:16
Из приюта «Лесопилка» в Пскове пропал пёс по кличке Люк
13:56
Опрос ПАИ: Используют ли псковичи светоотражающие элементы (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

В Псковской области «Диктант Победы» пройдет на 27 площадках

В 26 районах Псковской области будет открыто 27 площадок для участия желающих в исторической акции «Единой России» «Диктант Победы». Основная площадка разместится в Псковском государственном университете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на координатора проекта «Историческая память» Александра Голышева.

«Мы должны не только хранить, но и защищать историческую память. Преумножать ее, всемерно изучать итоги и уроки Великой Отечественной войны. Именно этому и будет посвящен всероссийский «Диктант Победы. Принять участие в акции смогут все желающие», - отметил Александр Голышев.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов напомнил, что в прошлом году «Диктант Победы» стал одним из значимых мероприятий, которые проводились в рамках партийного проекта «Историческая память», и получил «очень хорошие отзывы у жителей».

«В прошлом году в Псковской области было организовано три площадки: две – в Пскове и одна – в Великих Луках. В нашем регионе в нем приняли добровольное участие более 200 человек, от старшеклассников до ветеранов», – добавил Андрей Карпов.

В этом году на сайте диктантпобеды.рф появится возможность предварительной регистрации на площадках проведения для участников акции. Также планируется создание мобильного приложения «Диктант Победы» для платформ Android и iOS с полным функционалом сайта акции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Эстафету Победы встретят на Кургане Дружбы в Псковской области Михаил Ведерников: Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств — одна из главных задач Масштабный проект «Поклонный крест» стартует весной в Псковской области Война глазами девочки: Из оккупированного Пскова в польскую усадьбу и обратно Елена Бибикова вручила медаль участнице Сталинградской битвы Конкурс «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» стартует в Псковской области Псковские десантники-участники марш-броска побывали в Новосокольниках Почти 4,5 тысяч ветеранов получили жильё в Псковской области Объявлен сбор средств на памятник погибшим при форсировании реки Лжа в Псковской области Главную икону Вооруженных Сил России привезут в Псков
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Эксперт перечислил меры для сокращения количества ДТП на улицах Пскова
11 февраля 2020
Эксперт перечислил меры для сокращения количества ДТП на улицах Пскова
ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову
11 февраля 2020
ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову
В Псковской области «Диктант Победы» пройдет на 27 площадках
11 февраля 2020
В Псковской области «Диктант Победы» пройдет на 27 площадках
Начался ПАИ-live по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11 февраля 2020
Начался ПАИ-live по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Мультилабораторию для анализа воды, почвы и продуктов питания создали в ПсковГУ
11 февраля 2020
Мультилабораторию для анализа воды, почвы и продуктов питания создали в ПсковГУ
Из приюта «Лесопилка» в Пскове пропал пёс по кличке Люк
11 февраля 2020
Из приюта «Лесопилка» в Пскове пропал пёс по кличке Люк
Опрос ПАИ: Используют ли псковичи светоотражающие элементы (ВИДЕО)
11 февраля 2020
Опрос ПАИ: Используют ли псковичи светоотражающие элементы (ВИДЕО)
Координационный совет уполномоченных по правам человека пройдёт в Пскове
11 февраля 2020
Координационный совет уполномоченных по правам человека пройдёт в Пскове

Идет загрузка...