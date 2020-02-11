В Псковской области «Диктант Победы» пройдет на 27 площадках

17:17, 11 февраля 2020, ПАИ

В 26 районах Псковской области будет открыто 27 площадок для участия желающих в исторической акции «Единой России» «Диктант Победы». Основная площадка разместится в Псковском государственном университете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на координатора проекта «Историческая память» Александра Голышева.

«Мы должны не только хранить, но и защищать историческую память. Преумножать ее, всемерно изучать итоги и уроки Великой Отечественной войны. Именно этому и будет посвящен всероссийский «Диктант Победы. Принять участие в акции смогут все желающие», - отметил Александр Голышев.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов напомнил, что в прошлом году «Диктант Победы» стал одним из значимых мероприятий, которые проводились в рамках партийного проекта «Историческая память», и получил «очень хорошие отзывы у жителей».

«В прошлом году в Псковской области было организовано три площадки: две – в Пскове и одна – в Великих Луках. В нашем регионе в нем приняли добровольное участие более 200 человек, от старшеклассников до ветеранов», – добавил Андрей Карпов.

В этом году на сайте диктантпобеды.рф появится возможность предварительной регистрации на площадках проведения для участников акции. Также планируется создание мобильного приложения «Диктант Победы» для платформ Android и iOS с полным функционалом сайта акции.