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Общество

Обочину к псковскому торговому центру Fjord Plaza укрепят, но ограждение не поставят

Обочину укрепят на участке Рижского проспекта между улицей Балтийской и торгово-развлекательным комплексом Fjord Plaza. Соответствующее решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения администрации Пскова 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе обсуждения вопроса об установке ограждений на данном участке депутат гордумы Олег Брячак отметил, что крупные компании должны вкладывать средства в организацию инфраструктуры возле своих объектов. «Город не должен вкладывать средства в ограждения. Нужно обязать владельцев Fjord Plaza выполнить свои обязательства перед городом», — добавил он.

Представитель администрации Пскова сообщил, что уже поступил запрос от Fjord Plaza о получении информации по проектированию тротуара.

По итогам обсуждения комиссия решила не устанавливать ограждения в настоящее время, поскольку есть опасения, что жители Пскова пойдут по проезжей части, а не по обочине, и поэтому решили укрепить обочину.

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