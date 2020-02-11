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Общество

Масленичные гуляния пройдут в музее-заповеднике «Михайловское»

Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника им. А. С. Пушкина "Михайловское"

Масленичные гуляния с культурной программой под названием «Не житьё, а масленица!» пройдут с 26 февраля по 1 марта в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Сценарий интерактивного театрализованного действа написан с опорой на произведения Пушкина, использованием местного музыкального, литературного и игрового этнографического материала. Участникам гуляний, которые пройдут на музейном мельничном подворье в Бугрово, предложат старинные игры и традиционные масленичные развлечения. В качестве угощения всем поднесут блины с чаем, заваренном на душистых святогорских травах.

Представители музея-заповедниеа просят заблаговременно сообщать о своём желании отпраздновать масленицу в Бугрово. Все подробности предстоящего праздника можно найти на официальном сайте музея.

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