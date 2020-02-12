Специальная Дирекция займется реализацией мероприятий к 75-летию Победы в Псковской области

13:45, 12 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области создают региональную Дирекцию Памяти и Славы, которая займется реализацией плана мероприятий к 75-летию Победы. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в рамках заседания оргкомитета «Победа» 12 февраля, проводимой в Себежском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы решили что будет правильным выделить подготовку мероприятий под отдельную Дирекцию. Это будут исключительно профессионалы, которые много лет занимаются эти мнаправлениям и мы таким образом эффективнее работу построим», - сказал глава региона.

Дирекции предстоит заниматься такими проектами как «Уроки Нюрнберга», «Поезд Победы», «Без срока давности» и рядом других.