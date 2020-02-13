Подписано соглашение о сотрудничестве администрации Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим детям

11:40, 13 февраля 2020, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве подписано 13 февраля между администрацией Псковской области и Ассоциацией организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Подписи под документом поставили глава региона Михаил Ведерников и директор Ассоциации Екатерина Мизулина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках взаимодействия в регионе планируется создать центр по оказанию помощи детям.

В настоящее время работы по поиску детей и их консультированию, оказанию помощи им, берут на себя волонтеры, отметил Михаил Ведерников. «В 2018 году поступило обращений о пропаже 254 детей, в 2019 году — 204. Общими усилиями все дети были найдены», - подчеркнул губернатор.

По словам Екатерины Мизулиной, в целом по России в 2018 году велись поиски более 5 тысяч несовершеннолетних, в минувшем году — более 2 тысяч. «Идет сокращение, но все-таки цифра большая», - добавила она.