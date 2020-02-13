Екатерина Мизулина: В России снижается возраст самовольно уходящих из дома детей

11:49, 13 февраля 2020, ПАИ

В настоящее время в России наблюдается тенденция роста самовольного ухода несовершеннолетних из дома. Об этом заявила 13 февраля на круглом столе по взаимодействию Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» руководитель Ассоциации Екатерина Мизулина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если раньше были дети 14-15 лет, то сейчас дети 8 лет уходят из дома», - отметила она и добавила, что причиной ухода не всегда являются неблагоприятный климат в семье или отсутствие взаимопонимания с родителями. «Часто уходят потому что им скучно», - добавила Екатерина Мизулина.

Она сообщила, что в рамках подписанного с администрацией области соглашения будет открыто региональное отделение Ассоциации. Одна из основных его задач — обучение волонтеров. Мероприятия будут проводиться во взаимодействии с УМВД, Росгардией. «Когда пропадает ребенок, самое главное,- это оперативность, слаженность в его поисках», - отметила Екатерина Мизулина.

«Наша позиция: волонтер - это помощник, доброволец, который помогает правоохранительным органам. Естественно, нам здесь нужно наладить отношения между волонтерами и полицией, и выстроить их на доверии», - добавила она.

Ассоциация разработала и выпустила учебное пособие по безопасности, и 13 февраля в Пскове пройдет занятие со школьниками по данному пособию.