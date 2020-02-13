0
12:50
Архитектурная среда: Реставрация, реконструкция, приспособление
11:40
Подписано соглашение о сотрудничестве администрации Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим детям
09:41
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
08:33
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов
20:44
Три бюста героев-десантников установят в Пскове
19:31
«Масочный режим» ввели в Пскове
18:42
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
Еще новости
Общество

Екатерина Мизулина: В России снижается возраст самовольно уходящих из дома детей

В настоящее время в России наблюдается тенденция роста самовольного ухода несовершеннолетних из дома. Об этом заявила 13 февраля на круглом столе по взаимодействию Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» руководитель Ассоциации Екатерина Мизулина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если раньше были дети 14-15 лет, то сейчас дети 8 лет уходят из дома», - отметила она и добавила, что причиной ухода не всегда являются неблагоприятный климат в семье или отсутствие взаимопонимания с родителями. «Часто уходят потому что им скучно», - добавила Екатерина Мизулина.

Она сообщила, что в рамках подписанного с администрацией области соглашения будет открыто региональное отделение Ассоциации. Одна из основных его задач — обучение волонтеров. Мероприятия будут проводиться во взаимодействии с УМВД, Росгардией. «Когда пропадает ребенок, самое главное,- это оперативность, слаженность в его поисках», - отметила Екатерина Мизулина.

«Наша позиция: волонтер - это помощник, доброволец, который помогает правоохранительным органам. Естественно, нам здесь нужно наладить отношения между волонтерами и полицией, и выстроить их на доверии», - добавила она.

Ассоциация разработала и выпустила учебное пособие по безопасности, и 13 февраля в Пскове пройдет занятие со школьниками по данному пособию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Подписано соглашение о сотрудничестве администрации Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим детям
13 февраля 2020
Подписано соглашение о сотрудничестве администрации Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим детям
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
13 февраля 2020
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов
13 февраля 2020
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов
Три бюста героев-десантников установят в Пскове
12 февраля 2020
Три бюста героев-десантников установят в Пскове
«Масочный режим» ввели в Пскове
12 февраля 2020
«Масочный режим» ввели в Пскове
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
12 февраля 2020
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
12 февраля 2020
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
12 февраля 2020
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа

Идет загрузка...