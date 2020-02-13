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Общество

Единую базу данных о пробеге автомобилей планируют создать в России

Специальный сайт о пробеге автомобилей может быть создан в России для избежания скруток при перепродаже транспорта. Фото: Андрей Степанов.

Вывести на чистую воду недобросовестных продавцов подержанных автомобилей с помощью создания специального сайта с информацией о пробеге автомобилей предлагает «Единая Россия». В ближайшее время инициативу планируется обсудить с руководством ГИБДД, сообщает сайт партии.

«Данные о пробеге автомобиля, зарегистрированного в любом регионе России, должны быть бесплатными и открытыми», - настаивает координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. По его словам, данный проект позволит «создать систему, при которой продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега».

По данным за 23019 год в России были проданы около 5,4 млн подержанных легковых автомобилей. «Знание о реальном пробеге важно и для страховщиков, поскольку они используют эти данные для расчета износа автомобиля», - добавил Владимир Афонский.

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