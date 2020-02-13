Рижский проспект в Пскове во время ремонта будут перекрывать поэтапно

16:01, 13 февраля 2020, ПАИ

В Пскове во время ремонта Рижского проспекта участки данной городской дороги планируют перекрывать поэтапно. Об этом заявил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт 13 февраля в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live.

По его словам, на период поэтапного перекрытия Рижского проспекта для водителей будут предложены альтернативы для движения улицы Коммунальная и Красноармейская – дублёры Рижского проспекта. При этом начальник городского ГИБДД отметил, что пока вопросов об изменениях движения на данных улицах не ставилось. «К моменту, когда подрядчики подойдут к производству работ, уже будем принимать решения», - уточнил он.

Владимир Папорт напомнил, что городские власти и ГИБДД всегда стараются сохранить движение даже по тем дорогам, которые ремонтируются. В качестве примеров он назвал улицы Леона Поземского, Индустриальную, Инженерную, которые сейчас ремонтируются.

«Было предложение улицу Леона Поземского вообще перекрыть, но мы не пошли на этот шаг, так как тогда бы мы не смогли обеспечить транспортное движение между центром города и Запсковьем. Улицы Инженерная и Индустриальная также не перешли в полное закрытие, и мы обеспечили постоянное движение, - рассказал он. – Пускай с определенными трудностями, но транспорт по городу всё же движется».

Подрядчик по ремонту Рижского проспекта уже определен. Он должен будет отремонтировать участок дороги длинной 2,3 километра. Работы будут выполняться в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из федерального и областного бюджетов выделены почти 95 млн рублей. Отремонтировать дорогу должны до 28 августа.