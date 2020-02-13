Врио ректора ПсковГУ возглавит мартовскую смену для юных ученых-биологов в Сочи

16:12, 13 февраля 2020, ПАИ

2 марта в образовательном центре «Сириус» в Сочи стартует мартовская образовательная программа по биологии для одаренных подростков со всей России. Её руководителем стала врио ректора ПсковГУ, доктор биологических наук Наталья Ильина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Наталья Ильина возглавит команду из ученых биологов, в которую вошли доктора наук и профессора ведущих вузов страны. Помимо неё юных ученых-биологов будут обучать директор института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро и доцент Ольга Лихачева.

В мероприятии поучаствуют 99 старшеклассников из 42 регионов страны. Для них в течение 24 дней будут проводить занятия преподаватели ведущих вузов России. Руководителями программ выступают выдающиеся российские ученые, тренеры национальных и региональных сборных по предметам, самые яркие и опытные педагоги.