0
17:18
Мэри Поппинс не для всех: Как живётся псковской няне в богатых семьях Санкт-Петербурга
16:45
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню влюблённых
16:01
Рижский проспект в Пскове во время ремонта будут перекрывать поэтапно
15:08
Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова
13:58
Начальник псковского ГИБДД объяснил, зачем в городе устанавливают ограждения вдоль улиц
13:33
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
12:50
Архитектурная среда: Реставрация, реконструкция, приспособление
Еще новости
Общество

Врио ректора ПсковГУ возглавит мартовскую смену для юных ученых-биологов в Сочи

2 марта в образовательном центре «Сириус» в Сочи стартует мартовская образовательная программа по биологии для одаренных подростков со всей России. Её руководителем стала врио ректора ПсковГУ, доктор биологических наук Наталья Ильина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Наталья Ильина возглавит команду из ученых биологов, в которую вошли доктора наук и профессора ведущих вузов страны. Помимо неё юных ученых-биологов будут обучать директор института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро и доцент Ольга Лихачева.

В мероприятии поучаствуют 99 старшеклассников из 42 регионов страны. Для них в течение 24 дней будут проводить занятия преподаватели ведущих вузов России. Руководителями программ выступают выдающиеся российские ученые, тренеры национальных и региональных сборных по предметам, самые яркие и опытные педагоги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню влюблённых
13 февраля 2020
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню влюблённых
Рижский проспект в Пскове во время ремонта будут перекрывать поэтапно
13 февраля 2020
Рижский проспект в Пскове во время ремонта будут перекрывать поэтапно
Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова
13 февраля 2020
Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова
Начальник псковского ГИБДД объяснил, зачем в городе устанавливают ограждения вдоль улиц
13 февраля 2020
Начальник псковского ГИБДД объяснил, зачем в городе устанавливают ограждения вдоль улиц
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
13 февраля 2020
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
Подписано соглашение о сотрудничестве администрации Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим детям
13 февраля 2020
Подписано соглашение о сотрудничестве администрации Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим детям
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
13 февраля 2020
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов
13 февраля 2020
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов 1

Идет загрузка...