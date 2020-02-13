Подразделения МВД России полностью укомплектованы для борьбы с торговлей наркотиками через интернет

20:16, 13 февраля 2020, ПАИ

Министерство внутренних дел России создало и полностью укомплектовало в регионах отдлы по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

«В каждом регионе подразделения созданы и укомплектованы, они начали работать», - сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

28 октября 2019 года президент России Владимир Путин распорядился разработать поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Позже МВД сообщило о создании подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.