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Общество

Подразделения МВД России полностью укомплектованы для борьбы с торговлей наркотиками через интернет

Министерство внутренних дел России создало и полностью укомплектовало в регионах отдлы по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

«В каждом регионе подразделения созданы и укомплектованы, они начали работать», - сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

28 октября 2019 года президент России Владимир Путин распорядился разработать поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Позже МВД сообщило о создании подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.

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