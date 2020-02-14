Определен подрядчик для ремонта участка дороги в Себежском районе

11:08, 14 февраля 2020, ПАИ

В Себежском районе на ремонт участка дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь протяженностью 3,7 км определили подрядчика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По результатам электронного аукциона определили подрядную организацию ООО «Автомобильные дороги Пскова». Работы будут вестись в рамках регионального проекта области «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках контракта подрядчик выполнит фрезерование старого покрытия, заменит верхний слой дорожного покрытия, укрепит обочины, отремонтирует пропускные трубы, автобусную остановку, а также нанесет разметку.

Сумма контракта составила 46,1 млн рублей. Ремонтные работы следует завершить к 1 августа 2020 года.

В 2020 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано более 150 км автомобильных дорог в Псковской области.