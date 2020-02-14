«Эшелон Победы» проедет через Псков и Великие Луки

12:38, 14 февраля 2020, ПАИ

Через Псков и Великие Луки пройдет «Эшелон Победы». Об этом рассказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на соужьу по контракту Дмитрий Зайцев во время встречи с журналистами 14 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Агитационный поезд пройдёт по субъектам, входящим в состав западного военного округа с 13 апреля по 8 мая. От Москвы он стартует ориентировочно 13 апреля. Поезд будет делать ряд длительных остановок на несколько часов в 23 городах. Желающие смогут ознакомиться с выставкой, в вагонах будут организованы экскурсии, в составе поезда будут следовать платформы с образцами исторический и современной военной техники.

Всего в России планируется запустить 6 таких эшелонов. Каждый из поездов проедет по определенному маршруту на территории своего округа. В частности, один из таких поездов пройдет через Белоруссию - Минск и Брест.

«Это будет не просто выставка, а культурно массовое мероприятие, а также мобильный пункт отбора на военную службу по контракту», - добавил Дмитрий Зайцев.

Ориентировочно эшелон прибудет в Великие Луки 24 апреля, а в Псков – 25 апреля. Далее он будет следовать в Великий Новгород, а потом в сторону Калининграда. Маршрут будет завершен 8 мая в Москве.

Кроме того, 9 мая в Великих Луках состоится информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту – твой выбор», где будет выставлен мобильный пункт отбора. Желающие смогут принять участие, проконсультироваться и ознакомиться с образцами военной техники.

«В 2019 году было проведено порядка 80 мероприятий, на которых было задействовано около 100 тысяч человек», - рассказал Дмитрий Зайцев, добавив, что данные мероприятия вызвали интерес к службе у 800 человек, 300 из которых написали заявление на службу по контракту.