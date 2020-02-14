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Общество

В Пскове растет объем штрафов для игнорирующих требования к чистоте строительных компаний

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил о росте штрафов, выписанных Контрольным управлениям застройщикам, которые не желают откликаться на требование о мытье колес своих машин. Фото: Дарья Хваткова.

В Пскове в целях обеспечения чистоты на улицах города подрядным компаниям, занимающимся строительством, рекомендовано проводить специальные мероприятия перед выездом транспорта с площадок. «Контрольное управление на всех стройках проверяет установку специальных ванн для мытья колес», - сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в рамках программы «Лицом к городу», создаваемой в формате прямого эфира Псковским агентством информации.

«Наши жители спрашивают: почему на дорогах грязно. А ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Сразу скажу: объем штрафов, получаемых застройщиками, растет. Не сильно они готовы и хотят этим заниматься. Ведь никто прежде такие требования им не предъявлял», - подчеркнул глава администрации и добавил, что работа в этом направлении проводится и есть надежда, что представители застройщиков будут ответственнее относиться к подобным предложениям.

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