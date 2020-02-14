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Общество

Новые аттракционы появятся в Детском парке Пскова

Новые современные аттракционы появятся в ближайшее время на территории Детского парка в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в программе «Лицом к городу».

«В основном там хорошие дорожки, хороший сам по себе парк. Единственное, чего там не хватает, - это карусели, аттракционы для детей. Мы говорили об этом, задача такая стоит и я надеюсь, мы в ближайшее время сможем там обновить карусели», - пояснил он.

Называть точные сроки и количество объектов глава администрации пока не стал.

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