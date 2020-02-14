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Общество

Александр Братчиков о строительстве улицы Кузбасской дивизии в Пскове: ЛЭП останется, гаражи снесут, появится круговое движение

Администрация Пскова разрабатывает проект продолжения строительства улицы Кузбасской дивизии в Пскове. Это участок от улицы Юбилейной до улицы Народной. Детали о будущем строительстве рассказал 14 февраля глава администрации Александр Братчиков в программе Псковского агентства информации «Лицом к городу».

«Дорога пойдет ближе к перинатальному центру, она станет продолжением Кузбасской дивизии. Чтобы представить, как она пройдет, нарисуйте прямую черту к улице Народной», - сообщил он.

Проектные работы будут выполнены в 2020 году.

«Часть дороги до перинатального центра - по две полосы в каждом направлении, далее - по одной полосе. Там будет строительство парковочных мест, подъездов к стоматологической поликлинике, перинатальному центру. Гаражи, те, что незаконно стоят, будем сносить. Владельцам гаражей, возведенных на законных основаниях, предложим другие места.

Там есть еще одна большая проблема — проходит ЛЭП, мы вынуждены с этим считаться. Убрать ее мы не можем», - добавил Александр Братчиков.

По его словам, в районе перинатального центра появится круговое движение.

Начало строительных работ намечено на 2021 год. «Будем запрашивать федеральные средства, может быть, это будет нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», может быть, другие программы», - сказал глава администрации Пскова.

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