Печоры могут стать территорией опережающего социально-экономического развития

22:02, 14 февраля 2020, ПАИ

Статус территории опережающего социально-экономического развития может получить город Печоры. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников намерен ходатайствовать на федеральном уровне о присвоении муниципалитету данного статусе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом губернатор заявил на совещании с активом Печорского района 14 февраля.

По словам Михаил Ведерникова, новый статус позволит Печорам получить преференции особых экономических зон, что позволит привлечь инвесторов. «Статус моногорода не дал всех необходимых инструментов для активного развития Печор и района в целом», – отметил он.

Говоря о развитии приграничной территории, Михаил Ведерников отметил, что для этого будут привлекаться силы и средства муниципального и регионального уровня. «Если понадобится, то и с федеральным центром будем работать», — пояснил руководитель региона.

Кроме этого, Михаил Ведерников затронул тему качества воды в регионе. Он рассказал, что на всей территории Псковской области вода не очень хорошего качества, а для ее нормализации необходимо строительство станций обезжелезивания. Губернатор отметил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2021 году область получит более 170 млн рублей, которые, в частности, направят на возведение подобных очистных сооружений.

Также обсуждался вопрос обеспечения горячим питанием учеников младших классов. Михаил Ведерников рассказал, что в регионе проходит проверка всех пищеблоков в учебных учреждениях для определения потребности в модернизации или ремонте.

«Мы будем смотреть, где районы будут справляться, там меньше помогать будем, где не будут справляться — будем выделять средства из областного бюджета на приведение столовых в порядок. Наша задача — максимальное количество школ включить в процесс модернизации, чтобы максимум в 2021 году закрыть все потребности учебных учреждений», — добавил он

По окончании встречи Михаил Ведерников поблагодарил участников за активную жизненную позицию, и пожелал дальнейшей плодотворной работы на благо жителей района.