Порисовать песком и встретиться с известными писателями смогут псковичи в эти выходные

12:22, 15 февраля 2020, ПАИ

В эти выходные псковичи смогут принять участие в рисовании песком, а также встретиться с известными писателями. Мероприятия проводят клубы Централизованной библиотечной системы города, сообщает псковская городская библиотека.

16 февраля в 12:30 в псковском «Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург, 23 состоится занятие по рисованию песком, участие 50 рублей с человека. А также урок в «Нешколу» в 11:00, где малыши смогут сделать подарки своими руками. Для участия необходимо предварительно записаться по телефонам: 573503 и 561630.

16 февраля в 13:00 в «Клубе семьи и добрососедства» библиотеки микрорайона Овсище на улице Алехина, 20 состоится мастер-класс по изготовлению поделок к Дню защитника Отечества в технике оригами и квиллинг. Участие бесплатное. Справки по телефону: 691709.

В этот же день в 14:00 пройдет мастер-класс по рисованию с Юрием Яшиным. Любой желающий может бесплатно посетить урок, с собой необходимо принести только бумагу. Подробности по телефону: 732138.

В 16:00 в клубе «Встречи на Завеличье» на улице Юбилейной состоится «вечер-портрет» художницы, поэта и писателя Джолиан Лин «Девятнадцать».

Центральная городская библиотека Пскова (улица Конная) приглашает 16 февраля в 16:00 на презентацию специального номера международного журнала «Литературные знакомства», которая посвящена юбилею Валентина Курбатова. Участие примет главный редактор журнала Лола Звонарева, а также сам юбиляр.

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает 16 февраля в 17:00 на заседание, которое посвящено 105-летию со дня рождения Николая Масолова – советского писателя-документалиста и журналиста.

А также 20 февраля в библиотеке «Родник» имени Золотцева на улице Труда, 20 в 18:00 состоится музыкальный вечер «Рыцарская поэзия XIII века в музыке». Участники смогут услышать положенные на современную музыку стихи поэтов 12-13 вв.