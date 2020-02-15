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Общество

Глава МИД России призвал не пересматривать общепризнанные итоги Второй мировой войны

«Никто и ничто не может умалить решающей роли Красной армии, всех народов Советского Союза в разгроме фашизма», - убежден министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он говорил на Мюнхенской конференции, сообщает ТАСС.

Глава МИД уточнил, что нынешний год проходит под знаком 75-летия Победы, «в достижении которой наша страна вместе со всеми народами бывшего Советского Союза сыграла решающую роль».

«Прискорбно, что юбилей сопровождается попытками грубо исказить историю, поставить на одну доску нацистских палачей и освободителей Европы», - добавил глава ведомства.

В своем выступлении Сергей Лавров не стал вдаваться в дискуссию с авторами таких заявлений. Он напомнил, что война объединила государства для борьбы с общей угрозой, несмотря на имевшиеся тогда идеологические разногласия. И призвал противодействовать попыткам фальсификации истории и героизации нацистов.

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