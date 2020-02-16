В Пскове завершаются работы по реставрации памятника десантникам 6-й роты

09:51, 16 февраля 2020, ПАИ

«Заканчиваем работы по реставрации памятника #Купол и благоустройству территории к 20-летию подвига 6-й роты», - таким текстом сопроводил пост о проводимых работах в Черехе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

К юбилею героического подвига псковских десантников было принято решение выполнить масштабные работы на объекте. Эксперты с учетом состояния конструкций памятника полностью разобрать его и собрать заново с учетом особенностей конструкции, усилив ее надежность.

Памятник представляет собой раскрывшийся купол парашюта, возвышающийся над скалистыми породами. У подножия размещены плиты с именами ушедших в бессмертие бойцов.

Работы были начаты в 2019 году. Все они будут завершены в феврале 2020 года.