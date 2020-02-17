0
11:22
Новый проект ПАИ «К счастью»: Должны ли дети быть послушными
09:49
Нави Волырк и где он обитает: Спектакль-паноптикум поставили в Псковском театре
08:42
Псковская область заняла пятое место среди регионов СЗФО по качеству жизни в 2019 году
07:55
Штормовой ветер и тепло принес в Псковскую область циклон «Дэннис»
07:28
Сильные морозы в марте ожидает Гидрометцентр
20:57
Сретенский бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:11
Усиление ветра прогнозируют синоптики в Псковской области
Еще новости
Общество

Ушедшего из рюмочной мужчину разыскивают полицейские в Пскове

Разыскиваемый Андрей Самсонов (фото Антона Матвеева в социальной сети "ВКонтакте")

35-летнего Андрея Самсонова разыскивают полицейские в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 февраля мужчина ушел из дома, вышел на связь с матерью 3 февраля около 11:00. Затем телефон мужчинs появился в сети 6 февраля в 4:27 и выключился. Последний раз разыскиваемого видели в кафе «Первак» на улице Текстильной с 14:00 до 17:00.

Разыскиваемый Андрей Самсонов (фото Антона Матвеева в социальной сети "ВКонтакте")

Мужчина был одет в черную кожаную куртку, спортивную синюю шапку, светло-голубые джинсы и черные кроссовки с красным рисунком.

Информацию о местонахождении Андрея Самсонова просят сообщить по телефонам 02 и 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Псковская область заняла пятое место среди регионов СЗФО по качеству жизни в 2019 году
17 февраля 2020
Псковская область заняла пятое место среди регионов СЗФО по качеству жизни в 2019 году
Штормовой ветер и тепло принес в Псковскую область циклон «Дэннис»
17 февраля 2020
Штормовой ветер и тепло принес в Псковскую область циклон «Дэннис»
Сильные морозы в марте ожидает Гидрометцентр
17 февраля 2020
Сильные морозы в марте ожидает Гидрометцентр
Сретенский бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 февраля 2020
Сретенский бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Усиление ветра прогнозируют синоптики в Псковской области
16 февраля 2020
Усиление ветра прогнозируют синоптики в Псковской области
Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не выявлено
16 февраля 2020
Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не выявлено
Освещение появится на продолжении Рижского проспекта в Пскове
16 февраля 2020
Освещение появится на продолжении Рижского проспекта в Пскове
До +7 градусов ожидается в Пскове в начале недели
15 февраля 2020
До +7 градусов ожидается в Пскове в начале недели

Идет загрузка...