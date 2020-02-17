Ушедшего из рюмочной мужчину разыскивают полицейские в Пскове

11:16, 17 февраля 2020, ПАИ

35-летнего Андрея Самсонова разыскивают полицейские в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 февраля мужчина ушел из дома, вышел на связь с матерью 3 февраля около 11:00. Затем телефон мужчинs появился в сети 6 февраля в 4:27 и выключился. Последний раз разыскиваемого видели в кафе «Первак» на улице Текстильной с 14:00 до 17:00.

Мужчина был одет в черную кожаную куртку, спортивную синюю шапку, светло-голубые джинсы и черные кроссовки с красным рисунком.

Информацию о местонахождении Андрея Самсонова просят сообщить по телефонам 02 и 112.