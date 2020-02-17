Сертификаты на повышение квалификации привезли бежаницкие педагоги с конкурса «Учитель будущего»

11:41, 17 февраля 2020, ПАИ

Сертификаты на курсы повышения квалификации получили по итогам первого полуфинала среди участников СЗФО федерального конкурса «Учитель будущего» преподаватели Бежаницкой средней школы, сообщает газета «Псковская правда».

Полуфинал завершился 16 февраля в Санкт-Петербурге. Выйти в финал бежаницким педагогам Ольге Васильевой, Ирине Васильевой и Дмитрию Спиридонову не удалось. Тем не менее, кроме сертификатов, им вручили подарки — каждый из учителей получил по две книги: «Путешествие в историю крылатых слов и выражений» Э. А. Вартаньяна и «Педагогическое мышление: направления, проблемы, поиски» Г. В. Лобастова.

В конкурсе выиграли 11 команд из Санкт-Петербурга и учителя из Гатчинской гимназии. Он проводился на президентской платформе «Россия – страна возможностей» при поддержке Минпросвещения.