Минприроды: Федеральная схема обращения с отходами появится в марте

13:03, 17 февраля 2020, ПАИ

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации сообщило о появлении федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в марте 2020 года. Это позволит создать необходимое количество мусорных полигонов, передает ТАСС.

На карте будут отражены все источники мусора, объекты его накопления, переработки, сжигания, а также мусорные полигоны.

«Главный вопрос – сколько и каких нужно полигонов стране», - отметил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

В настоящее время министерство занимается разработкой новых стандартов мусорных полигонов. В частности, речь идет о нескольких типовых проектах. По словам Дмитрия Кобылкина, карта позволит создать оптимальное количество перерабатывающих мощностей, чтобы не создавать лишних.