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Общество

12 тысяч рублей штрафов выписало Росрыболовство в Псковской области на прошлой неделе

12 тысяч рублей штрафов выписали государственные инспекторы рыбохраны за нарушения в области охраны водных биоресурсов на прошлой неделе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За семь дней было выявлено 5 административных правонарушений. Кроме этого, удалось взыскать штрафы на сумму 38,8 тыс. рублей. Незаконные орудия лова и биоресурсы не изымались.

Всего госинспекторы рыбоохраны выявили 77 административных правонарушений и выписали 363 тысяч рублей штрафов.

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