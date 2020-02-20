Торговые сети стали крупнейшими клиентами «Экопрома» в Псковской области

14:42, 20 февраля 2020, ПАИ

Торговые сети стали крупнейшими клиентами регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Экопром» по отношению к общему объему начислений юрлицам за услуги, оказанные в 2019 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В этот список вошла компания «Агроторг» - торговая сеть «Пятерочка», «Тандер» - сеть магазинов «Магнит», Великолукский мясокомбинат, а также «Дикси Юг» - сеть магазинов «Дикси». Также в число крупных клиентов вошло Министерство обороны, Управление городского хозяйства администрации Пскова, ПсковГУ, Псковнефтепродукт и муниципальное предприятие «Зеленхоз».

Уточняется, что в прошлом году региональный оператор по обращению с ТКО заключил договоры с 2420 компаниями, организациями и индивидуальными предпринимателями. По договорам с юридическими лицами вывезено около 315 тысяч кубометров мусора.