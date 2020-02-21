На летний режим работы переходит Спасо-Преображенский собор в Пскове

22:46, 20 февраля 2020, ПАИ

На летний режим работы переходит Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Отмечается, что Спасо-Преображенский собор будет открыт для посетителей с 11:00 до 18:00. Режим работы кассы: с 11:00 до 17:30.

Храм построен из плинфы и камня до 1156 года. Он знаменит своими фресками XII века. Внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.