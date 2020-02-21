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Общество

8,5 млн рублей потратят на укрепление общественного здоровья в Псковской области за пять лет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление об утверждении региональной программы «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Разработчиком программы является региональный комитет по здравоохранению. Конечная цель программы в 2024 году – снижение смертности мужчин трудоспособного возраста до 698,3 человека на 100 тысяч населения, женщин трудоспособного возраста – до 256,3 человека на 100 тысяч населения, увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 25,31 тысяч человек, снижение розничных продаж сигарет и папирос до 1,15 тысяч штук на душу населения, снижение розничных продаж алкогольной продукции до 6,5 литра на душу населения.

Всего на реализацию программы из областного бюджета выделены 8,5 млн рублей. 

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