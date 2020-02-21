Более тонны мяса не пропустил Россельхознадзор в Псковскую область

13:41, 21 февраля 2020, ПАИ

Ввоз 1,2 тонны готовых мясных изделий в Псковскую область не допустил Россельхознадзор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

При проведении осмотра на российско-белорусском участке границы в деревне Лобок Невельского района установлено, что продукция ООО «Мясокомбинат Славянский» следовала в Великие Луки без ветеринарных документов. К тому же транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием. По факту нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.