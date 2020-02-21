Со 2 по 10 марта будет закрыто движение автомобилей по улице Гражданской в Пскове

14:12, 21 февраля 2020, ПАИ

В связи с проведением ремонтных работ в рамках реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове 2 марта с 8:00 до 10 марта 24:00 будет закрыт для движения автомобильного транспорта участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок. Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.