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Общество

Митинги у воинских мемориалов и турнир памяти Александра Матросова проходят в Локнянском районе

Фото пресс-службы ПОС

Торжественные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине освобождения Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков, прошли в районном центре и у мемориала в деревне Чернушки, установленного на месте гибели Александра Матросова, который в феврале 1943 года закрыл телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив продвижение советских войск вперёд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В памятных мероприятиях приняли участие депутаты областного Собрания Алексей Блинов, вице-спикер Анатолий Копосов, Дмитрий Михайлов, Николай Чувайлов, глава Локнянского района Нина Степанова, председатель районного Собрания депутатов Светлана Сергеева, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, глава поселения Локня Виктор Вересов, представители органов местного самоуправления, военнослужащие, общественники, школьники.

Выступая на митинге, депутат регионального парламента директор Локнянской школы искусств Алексей Блинов, подчеркнул, что современное поколение не вправе забывать подвиг солдат и мирных жителей, которые освободили родную землю от вражеских войск. «Низко склоняем голову перед ветеранами и перед памятью тех, кто не вернулся с фронтов войны. Благодарим за великий подвиг. Мы никогда не забудем тех, кто ценой своей жизни подарил мир и свободу», - сказал депутат.

Участники мероприятий почтили память погибших минутой молчания и возложили к воинским монументам цветы и венки.

По многолетней традиции в день освобождения района в Локне стартовал Всероссийский турнир по боксу. Соревнования продлятся три дня. Победители и призёры турнира получат кубки, медали и грамоты областной и районной администраций. Свой подарок чемпиону приготовил и Алексей Блинов –  депутат вручит его после завершения финальных боёв.

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