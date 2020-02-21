В праздничные дни мусор в Псковской области будет вывозиться по графику

14:46, 21 февраля 2020, ПАИ

В праздничные дни с 22 по 24 февраля мусор в Псковской области будет вывозиться по графику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - компании «Экопром».

В связи с этим региональный оператор предупредил управляющие компании Пскова о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ к мусорным камерам и контейнерам во дворах. Автомобилистов, в свою очередь, призывают не парковать машины напротив контейнерных площадок и не перекрывать проезд мусоровозам.



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