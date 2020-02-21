На 2,7% вырос оборот розничной торговли в Псковской области

15:05, 21 февраля 2020, ПАИ

Оборот розничной торговли в Псковской области в январе 2020 года составил 9 млрд 450,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,7% выше аналогичного периода предыдущего года. Такие данные приводит Псковстат в докладе «Социально-экономическое положение Псковской области в январе 2019 года».

В первый месяц этого года оборот розничной торговли на 94,5% формировали организации и индивидуальные предприниматели, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,5%. В январе 2019 года – 93,8% и 6,2% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 49,8%, непродовольственных товаров – 50,2%.