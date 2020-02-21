Аллею героев открыли в память о погибших десантниках псковской дивизии в Брянске

16:25, 21 февраля 2020, ПАИ

В Брянске в память о погибших 20 лет назад десантниках псковской дивизии открыли аллею героев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Брянской городской администрации.

Аллею открыли 21 февраля у памятника воинам-интернационалистам. Композиция, выполненная из гранита и бронзы, представляет собой 5 бюстов погибших бойцов: Олег Ермаков, Сергей Василёв, Александр Гердт, Алексей Рассказа, а также награжденный Орденом Мужества Александр Трубенок. В церемонии открытия мемориала приняли участие власти Брянской области. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания, а также возложили венки и цветы к бюстам десантников.

В Пскове основные мероприятия в память о десантниках пройдут 1 марта.