Toyota Land Cruiser стал самым желаемым автомобилем россиян

17:55, 21 февраля 2020, ПАИ

Самым желаемым автомобилем россиян стала иномарка Toyota Land Cruiser. Такой вывод был сделан на основе исследования, проведенного «Авто.ру».

Кроме того, в список самых желаемых автомобилей попала Toyota Land Cruiser Prado. В тройку лидеров также вошли Mercedes, который выбрали 11% опрошенных, и Lexus, которому отдали предпочтение 6% россиян. 4 и 5 место заняли BMW и Audi, передает РИА Новости.

В Москве и Краснодаре самой желаемой маркой стал Mercedes, а в Санкт-Петербурге – BMW. Во Владивостоке 43% опрошенных хотели бы приобрести Toyota.

Люксовые марки автомобилей в сумме собрали симпатии 10% россиян, а каждый сотый опрошенный хотел бы использовать вертолет как средство для передвижения. Каждый второй владелец Toyota заявил, что мечтает о другой модели этого же производителя.