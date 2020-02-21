0
18:12
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
15:13
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
14:43
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
14:01
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:00
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
13:29
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
12:57
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
Еще новости
Общество

Toyota Land Cruiser стал самым желаемым автомобилем россиян

Самым желаемым автомобилем россиян стала иномарка Toyota Land Cruiser. Такой вывод был сделан на основе исследования, проведенного «Авто.ру».

Кроме того, в список самых желаемых автомобилей попала Toyota Land Cruiser Prado. В тройку лидеров также вошли Mercedes, который выбрали 11% опрошенных, и Lexus, которому отдали предпочтение 6% россиян. 4 и 5 место заняли BMW и Audi, передает РИА Новости.

В Москве и Краснодаре самой желаемой маркой стал Mercedes, а в Санкт-Петербурге – BMW. Во Владивостоке 43% опрошенных хотели бы приобрести Toyota.

Люксовые марки автомобилей в сумме собрали симпатии 10% россиян, а каждый сотый опрошенный хотел бы использовать вертолет как средство для передвижения. Каждый второй владелец Toyota заявил, что мечтает о другой модели этого же производителя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
21 февраля 2020
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
21 февраля 2020
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
21 февраля 2020
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 февраля 2020
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
21 февраля 2020
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
21 февраля 2020
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
21 февраля 2020
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
Директор «Псковконцерта»: Будем делать все возможное и невозможное, чтобы культурная жизнь била ключом
21 февраля 2020
Директор «Псковконцерта»: Будем делать все возможное и невозможное, чтобы культурная жизнь била ключом

Идет загрузка...