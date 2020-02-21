Ансамбль из Пскова стал лауреатом IV национальной премии в области народной хореографии

16:47, 21 февраля 2020, ПАИ

Хореографический ансамбль «Бусинки» Детской школы искусств Пскова стал лауреатом IV национальной премии в области народной хореографии, которая проходила в Сочи с 17 по 20 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники ансамбля на суд жюри представили несколько хореографических композиций «Хохломской лубок», «Дымковская игрушка», «Гусака водить», башкирский и карельский танцы. По результатам конкурса ансамбль завоевал дипломы лауреатов II и III степени. Конкурсантов оценивали заслуженные деятели культуры и искусства, кандидаты педагогических наук, преподаватели высших учебных заведений и заслуженные артисты России.

В ноябре 2019 года ансамбль «Бусинки» стал лауреатом IV международного грантового хореографического конкурса «Невский проспект», который проходил в Санкт-Петербурге.