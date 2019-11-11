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Общество

Псковский ансамбль «Бусинки» стал лауреатом конкурса «Невский проспект»

Обладателями дипломов лауреата и дипломанта IV международного грантового хореографического конкурса «Невский проспект» стали образцовый художественный коллектив детский хореографический ансамбль «Бусинки» и его старшая группа «Скобарочка». Конкурс проходил в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Псковский ансамбль представил два танца Псковской губернии Опочецкого района «Гусака водить» и «Солома» в постановке Сергея и Ларисы Изотовых. По итогам конкурса ансамбль «Бусинки» (старшая группа «Скобарочка») завоевал диплом лауреата I степени в номинации народный танец (13-15 лет) и диплом дипломанта I степени в номинации стилизация народного танца (13-15 лет).

Кроме того, ансамбль удостоен специального диплома за сохранение традиций народного танца.

Также юные хореографы получили приглашение на закрытый грантовый всероссийский хореографический фестиваль среди лучших коллективов России 2019-2020 года кубок победителей, который состоится в октябре 2020 года в Сочи, и на право участия в закрытом проекте IV национальной премии в области народной хореографии в Сочи с 17 по 20 февраля 2020 года.

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