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Общество

Регоператор назвал адреса в Пскове для установки дополнительных контейнеров

В частном секторе Пскова на улицах Дачной и Горожанского установят дополнительные контейнеры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ООО «Экопром» - региональном операторе по обращению с ТКО в Псковской области.

«Один контейнер появится у дома № 1 по улице Дачной, два – вблизи дома № 2а по улице Горожанского. Они будут выставлены на следующей неделе», - уточнили в компании.

Работа будет продолжена. Все адреса определяются совместно со специалистами Управления городского хозяйства администрации Пскова по запросу граждан. При этом учитывается логистика: насколько удобно горожанам пользоваться такими контейнерами, как далеко они от домов, есть ли площадка для установки контейнера, сможет ли транспорт подходить к ним.  

В частном секторе Пскова на данный момент контейнеры уже установлены на улицах Декабристов, Лунинской, Моховой, Малолопатинской, Советской Армии, Софьи Ковалевской, на Поклонной Горке, в деревнях Митрохово и Силово-Медведово.

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