Пешеход погиб под колесами автомобиля в Опочке

11:50, 23 февраля 2020, ПАИ

41-летний пешеход погиб под колесами автомобиля в Опочке 22 февраля. Как стало известно Псковскому агентству информации, за рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек.

Наезд на пешехода произошел в 7:10 у дома №4 на улице Коммунальной в тот момент, когда юный водитель Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения.

Пешеход погиб на месте дорожно-транспортного происшествия до прибытия медиков. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.