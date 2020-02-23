Память погибших при исполнении воинского долга разведчиков почтил Михаил Ведерников
Память погибших при исполнении воинского долга разведчиков почтил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 23 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, глава региона возложил цветы к памятнику «Воинам-разведчикам, павшим в бою» на территории войсковой части в Пскове.
Губернатор вместе с командованием подразделения и руководством правоохранительных ведомств Псковской области почтил память павших минутой молчания.
Памятник «Воинам-разведчикам, павшим в бою» был открыт 27 октября 2000 года. На его гранитных плитах высечены фамилии 167 бойцов, погибших во время вооруженных конфликтов в Афганистане, и 34 воинов бригады спецназа, погибших во второй Чеченской кампании (в 2008 году список расширился именами воинов — участников боев в других «горячих точках»).