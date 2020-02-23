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Общество

Память погибших при исполнении воинского долга разведчиков почтил Михаил Ведерников

Память погибших при исполнении воинского долга разведчиков почтил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 23 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, глава региона возложил цветы к памятнику «Воинам-разведчикам, павшим в бою» на территории войсковой части в Пскове.

Губернатор вместе с командованием подразделения и руководством правоохранительных ведомств Псковской области почтил память павших минутой молчания.

Памятник «Воинам-разведчикам, павшим в бою» был открыт 27 октября 2000 года. На его гранитных плитах высечены фамилии 167 бойцов, погибших во время вооруженных конфликтов в Афганистане, и 34 воинов бригады спецназа, погибших во второй Чеченской кампании (в 2008 году список расширился именами воинов — участников боев в других «горячих точках»).

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