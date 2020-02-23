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Михаил Ведерников поздравил жителей Стругокрасненского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
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Михаил Ведерников поздравил жителей Стругокрасненского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

76-летие освобождения Стругокрасненского района отмечают жители муниципалитета 23 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителей поздравила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

В приветственном адресе главы региона говорилось о том, что с первого дня Великой Отечественной войны Струги Красные перешли на военное положение, а в июле 1941-го года на 974 дня были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками.

«Сегодня мы отмечаем годовщину свободы и надежды, вспоминаем мужество, непреклонность и героизм наших дедов и прадедов, которые сражались в рядах партизан, Красной Армии, оказывали всю возможную поддержку фронту. Несмотря на колоссальные разрушения, трудами своих жителей поселок и район были спасены и возрождены – и это наследие до сих пор является важной частью местной экономики. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными подвигов прошедших лет, с уважением и благодарностью относиться к ветеранам и свидетелям тех событий», - отмечалось в приветственном адресе.

Торжественное мероприятие по случаю памятной даты прошло в районном Доме культуры, где по поручению президента России Владимира Путина Вера Емельянова вручила юбилейные награды пяти ветеранам, проживающим в Стругокрасненском районе.

Затем в ДК прошел праздничный концерт, после которого состоялось возложение цветов к памятнику «Скорбящая мать», расположенному у братского захоронения в Стругах Красных.

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