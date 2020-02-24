Пьяный водитель съехал на автомобиле в канаву в Опочке

19:44, 24 февраля 2020, ПАИ

В Опочке водитель в нетрезвом состоянии допустил съезд автомобиля в канаву. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Инцидент произошел 24 февраля на улице Трудовая недалеко от дома №19.В автомобиле у водителя обнаружили бутылку алкоголя. Проведенное освидетельствование зафиксировало у мужчины алкогольное опьянение.

Ранее мужчина уже садился за руль в состоянии опьянения. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии повторно влечет за собой уголовную ответственность.