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Пьяный водитель съехал на автомобиле в канаву в Опочке

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»

В Опочке водитель в нетрезвом состоянии допустил съезд автомобиля в канаву. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Инцидент произошел 24 февраля на улице Трудовая недалеко от дома №19.В автомобиле у водителя обнаружили бутылку алкоголя. Проведенное освидетельствование зафиксировало у мужчины алкогольное опьянение.

Ранее мужчина уже садился за руль в состоянии опьянения. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии повторно влечет за собой уголовную ответственность.

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