Поправки к Конституции могут расширить функции Центробанка

08:28, 25 февраля 2020, ПАИ

Расширение функций Центрального Банка России поддержала рабочая группа по изменению Конституции. Как пишет газета «Известия», Центробанк, согласно предложенным поправкам, должен обеспечивать условия для экономического роста.

Отмечается, что предложение в ближайшее время рассмотрит комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству.

Похожую поправку в Госдуму направил сенатор Павел Тараканов. По его мнению, Центробанк должен отвечать за стабильность цен и умеренные долгосрочные процентные ставки для развития экономики и создания рабочих мест.

Сейчас Центробанк отвечает только за защиту и обеспечение устойчивости рубля и действует независимо от других органов государственной власти.

Идею расширить ответственность Банка России поддержали в Совете Федерации.