0
12:46
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
10:19
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
08:57
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
07:23
Бытовые товары могут подорожать в России в 2021 году
18:09
В последнюю неделю зимы в Пскове выпадет снег
15:17
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
14:49
Псковская радиостанция «Седьмое небо» запустила проект к 75-летию Победы
Еще новости
Общество

Архив погибших десантников 6-й роты оцифруют

Архив погибших воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии переводят в электронный вид, сообщили Псковскому агентству информации в псковском храме святого благоверного князя Александра Невского.

Соответствующую работу проводят четыре сотрудника Паломнической службы «Подворье» при подворье Псково-Печерского монастыря по согласованию с настоятелем воинского храма Александра Невского протоиереем Олегом Тэором.

В настоящее время на подворье идет работа с документами по 6-й роте и Тульской десантной дивизии.

Уникальный архив о псковских десантниках сформирован именно при храме. Здесь находятся письма, фотографии, воспоминания, личные вещи. Автографы погибших бойцов, которые нанесены на купол парашюта на постаменте в Черехе, были взяты именно из этого архива. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
Аллею героев открыли в память о погибших десантниках псковской дивизии в Брянске Замглавы Пскова рассказал школьникам о подвиге 6-роты Реконструкция памятника десантникам 6-й роты в Пскове завершится 25 февраля Бюсты героев-десантников открыли на псковской Аллее Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ) В Пскове завершаются работы по реставрации памятника десантникам 6-й роты Выставка в память о десантниках 6-й роты открылась в Госдуме Три бюста героев-десантников установят в Пскове Мемориальную доску герою России Роману Соколову установят в Пскове Фильм о подвиге 6-й роты войдёт в школьную учебную программу Бюсты героям-десантникам 6-ой роты установят в четырёх муниципалитетах Псковской области до 1 марта
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
25 февраля 2020
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
25 февраля 2020
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
25 февраля 2020
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
Бытовые товары могут подорожать в России в 2021 году
25 февраля 2020
Бытовые товары могут подорожать в России в 2021 году
В последнюю неделю зимы в Пскове выпадет снег
24 февраля 2020
В последнюю неделю зимы в Пскове выпадет снег
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
24 февраля 2020
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
Псковская радиостанция «Седьмое небо» запустила проект к 75-летию Победы
24 февраля 2020
Псковская радиостанция «Седьмое небо» запустила проект к 75-летию Победы
Михаил Ведерников вручил юбилейные медали ветеранам ВОВ в Дно
24 февраля 2020
Михаил Ведерников вручил юбилейные медали ветеранам ВОВ в Дно

Идет загрузка...