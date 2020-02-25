Архив погибших десантников 6-й роты оцифруют

11:03, 25 февраля 2020, ПАИ

Архив погибших воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии переводят в электронный вид, сообщили Псковскому агентству информации в псковском храме святого благоверного князя Александра Невского.

Соответствующую работу проводят четыре сотрудника Паломнической службы «Подворье» при подворье Псково-Печерского монастыря по согласованию с настоятелем воинского храма Александра Невского протоиереем Олегом Тэором.

В настоящее время на подворье идет работа с документами по 6-й роте и Тульской десантной дивизии.

Уникальный архив о псковских десантниках сформирован именно при храме. Здесь находятся письма, фотографии, воспоминания, личные вещи. Автографы погибших бойцов, которые нанесены на купол парашюта на постаменте в Черехе, были взяты именно из этого архива.