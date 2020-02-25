«Человек в нашей организации – это всё»: Как функционирует приют для животных в Пскове

19:55, 25 февраля 2020, ПАИ

Есть в Пскове общественная организация «Зоозащита». Вот уже много лет она занимается спасением животных, а иногда и людей, которые без своих питомцев теряют смысл жизни. Это одна из самых уважаемых и эффективных организаций данной направленности в Псковской области. Ее специалистов отличают не только удивительная любовь к животным, но и ответственность перед ними, перед теми, кто помогает «Зоозащите» жить и работать. В своей работе они сделали акцент на строгой и при этом прозрачной отчетности по расходованию получаемых средств.

Председатель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала о деятельности приюта для животных в Пскове.

Как появилась общественная организация «Зоозащита»

«Человек в нашей организации и в нашем движении – это всё», - рассказала Вера Короткова, отметив, что приют не смог бы существовать без помощи людей.

Организация «Зоозащита» зародилась 11 лет назад, когда все неравнодушные в количестве 15 человек встретились, желая изменить обстановку в городе Пскове.

«Если бы не эти люди и не эта команда, не было бы этого места, - вспоминает Вера Короткова, - Начинали с интернета, была группа о животных. Мы там все состояли. И уже потом решили, что нужно объединиться».

Все энтузиасты, участвующие в зарождении приюта, хотели добиться общей цели - прекратить отстрелы животных.

«Люди у нас собрались очень разные - кто-то любил животных, кто-то понимал, что очень сырые законы в стране и нужно что-то менять», - рассказала Вера Короткова.

Зарождался приют постепенно, волонтеры работали во всех направлениях – занимались не только животными, но и создавали рабочие группы при администрации. Тогда активно принимались законы на местном уровне. Именно неравнодушие добровольцев привело к запрету отстрелов животных в Пскове.

Приют и по сей день существует лишь за счет средств пожертвований местных жителей.

«Первые 4 года мы вкладывали свои средства, - отметила Вера Короткова, - Если возникала какая-то проблема, мы ее решали, скидывались».

Шаг за шагом организация заявляла о себе: отлавливали и стерилизовали собак, побдирали брошенных щенков. Горожане стали оценивать работу сподвижников, откликаясь на их предложения, делая пожертвования.

«100, 200, 500 рублей. Когда присылают 300-400 человек - это уже хорошие средства, на которые можно содержать приют», - рассказала Вера Короткова.

На данный момент в приюте проживает больше 80 животных – собак и кошек. Для их содержания нужны средства - кормить, стерилизовать, лечить. Некоторых животных отправляют лечить в Санкт-Петербург. А еще надо делать ремонт в приюте.

«Когда мы сюда только въехали, нужно было строить вольеры, покупать печку, проводить свет. Года 3 мы были без света, ходили с фонариками», - рассказала Вера Короткова.

Животные никогда не были голодными

Но не все было так гладко, председатель зоозащитной организации рассказала, что бывали случаи, когда на кухне пустовала полка, предназначенная для еды.

«Тогда у нас было 20-30 собак, но их тоже надо было накормить, - добавила Вера Короткова, - Но никогда не было такого, чтобы животным совсем нечего было есть. Нам всегда помогали люди, которые после нашей просьбы уже на следующее утро несли корм».

Организация ведет строгую отчетность за каждый пожертвованный рубль.

«Все поступления фиксируются, отчитываемся отдельным постом в соцсетях, - рассказала Вера Короткова, отметив, что именно открытость позволяет им рассчитывать на помощь людей. - Мы всегда максимально стараемся помочь людям. Когда такое количество людей доверяет, ты обязан быть честным, помогать и отплатить людям тем же».

Здание приюта приходилось отвоевывать

Здание, в котором сейчас находятся десятки животных, зоозащитникам приходилось отстаивать.

«Около 7 лет назад приехал очередной покупатель, который хотел начать тут какое-то дело, связанное с деревом, - вспоминает Вера Короткова с трепетом. - Увидев собак, он всё понял и уехал, а через месяц к нам приехали будки и чек на сумму 100 тысяч рублей».

Вспоминая эту историю, Вера не может сдержать слезы.

Долгое время мужчина продолжал бескорыстно помогать приюту, высылал деньги, поменял свой бизнес на то, чтобы приют продолжал существовать.

«Это был первый человек, который перевернул все представления о помощи, - добавила Вера Короткова. - Когда он понял, что смертельно болен, купил для приюта дрова на много лет вперед».

Оказывает помощь приюту и жительница Пскова Татьяна Ковалева, которая покупает нитки для проведения операций.

«В течение уже 5 лет она помогает нам, и я очень благодарна ей», - отметила Вера Короткова.

Волонтер - это призвание

Желание помочь животным может быть у всех, но вот возможности у каждого из нас разные – кто-то может перечислить деньги, а кто-то может отдать большее – свое время, здоровье и силы. Речь идет о волонтерах.

«Это такое пожертвование, которое нельзя никакими нулями сосчитать, - уверена Вера Короткова. - Волонтер – это призвание. И не так важно, где он, - в зоозащитном движении, в детском или в хосписах».

На данный момент в приюте есть 5 постоянных волонтеров и около 3-4 подростков, которые также активно помогают. Один из новичков - Владислав Климентьев. Он рассказал, что в приют впервые пришел с классом.

«Помогаю чем могу: дрова вожу, с собаками гуляю. Приезжаю сюда раз в неделю, по субботам. И помогаю собакам», - рассказал Владислав.

Олеся Кубрева помогает приюту с осени прошлого года.

«Когда впервые сюда попала, полюбила собак. Прихожу по выходным и помогаю. Наливаю воду, чищу тарелки, иногда гуляю с собаками», - рассказала Олеся Кубрева.

Строгое собеседование с будущими хозяевами

Работники приюта очень трепетно относятся к животным и переживают за их дальнейшую судьбу. Именно поэтому прежде чем отдать собаку или кошку будущий хозяин должен пройти строгое собеседование.

«Все члены семьи должны хотеть это животное», - рассказала Вера Короткова.

Зоозащитники даже выезжают и осматривают место будущего жилья питомца.

«Нужно, чтобы животные жили лучше! Или как в нашем приюте», - рассказала Вера Короткова.