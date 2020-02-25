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Убийцам 89-летней пенсионерки вынесут приговор в Порховском районе

В Порховском районе 27 февраля вынесут приговор двум убийцам пенсионерки-инвалида. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в уголовно-судебном отделе прокуратуры Псковской области.

26 января прошлого года в состоянии опьянения обвиняемые забрались в квартиру к пенсионерке. Они напали на престарелую женщину, ударив ее рукой в область головы. Потерпевшая упала, а злоумышленники продолжили наносить удары. Пенсионерка от полученных травм скончалась.

Обыскав квартиру, обвиняемые похитили чемодан с вещами, в котором они надеялись отыскать ценные вещи и деньги. Но в действительности там оказались вещи, отложенные на «черный день». Их стоимость не превысила 3,5 тысяч рублей. Последнее слово подсудимым дадут 27 февраля 2020 года во время оглашения приговора.

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