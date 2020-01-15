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В Псковской области чемодан со старым бельем стал поводом для убийства пожилой женщины

В Псковской области перед судом предстанут два жителя Порхова, обвиняемые в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

В ночь на 27 января 2019 года мужчины в возрасте 30 и 39 лет в состоянии алкогольного опьянения решили совершить разбойное нападение на пожилую женщину, являющуюся инвалидом 2 группы. По строительным лесам злоумышленники добрались до окна, ведущего на кухню. Именно так они попали в помещение.

Свою жертву они избивали руками, ногами и табуретом. От полученных травм женщина скончалась.

Добычей нападавших стал чемодан хозяйки дома. Схватив его, они скрылись с места преступления. Как позднее оказалось, в чемодане не было никаких материальных ценностей - только вещи, заботливо отложенные «на всякий случай». В чемодане было старое женское белье, чулки, панталоны и отрезы материи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, материалы направили в суд для рассмотрения.

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